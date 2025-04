È il “butter” il colore della primavera 2025: il giallo burro che Timothée Chalamet ha esibito all’Oscar continua a fare tendenza.

La sua tonalità specifica è stata creata da Sarah Burton, la direttrice creativa di recente nominata per Givenchy, ed è stata protagonista della sua collezione di debutto autunno/inverno 2025: il cappotto giallo con vita stretta e spalle esagerate è ovunque sui magazine di moda, come riporta Vogue Uk. Burton non è l'unica: Toteme, leader del minimalismo, ha presentato una collezione interamente monocromatica, costellata di abiti-sciarpa, camicette e scialli in una tonalità giallo pallido, abbastanza vicina alla vaniglia.

Il colore era presente anche in tutta la collezione primavera/estate 2025 di 16Arlington, che ha offerto senza dubbio il look da panetto di burro più cool della stagione: con jeans, giacca, pochette e persino un reggiseno realizzati nella stessa tonalità.

E se pensate che il giallo non vi doni, sappiate che la sfumatura burrosa è facile da indossare come un qualunque colore della famiglia del beige. L'abito giallo è ormai destinato a diventare un successo estivo, poiché Chloé, Chanel e Toteme hanno creato midi e maxi fluttuanti che sono ideali per i piani baciati dal sole.

Con quale colore abbinare il giallo pallido? C'è chi opta (osa?) per un monoblock tutto in nuance. Se il nero col giallo fa effetto calabrone, la tonalità burro, più appartenente alla famiglia del beige, permette di abbandonare tutti i preconcetti su come abbinarlo. Da Givenchy a Chanel l’associazione col nero crea un effetto super elegante. Katie Holmes ha seguito la sfilata di Zimmermann, indossando un trench e pantaloni color burro tenue, con una maglietta nera e una borsa in pelle color cioccolato.

Giallo burro anche da Cos, da Ami e da Zara. Ed è uno dei colori moda tenue e pastello del lifeweare di Uniqlo per il guardaroba primaverile, dal parka tascabile con tecnologia di protezione UV e finitura idrorepellente efficace contro la pioggia leggera ai pantaloni a gamba larga della collezione U disegnata dai co-direttori artistici Christophe Lemaire e Sarah-Linh Tran.

