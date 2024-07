La numerologia è una pratica antica che associa alla data di nascita un’energia e una vibrazione particolare, la cui interpretazione rivela preziose informazioni su di noi e sui nostri cicli di vita. Ma come carpire i segreti e scoprire le tante possibilità che la numerologia offre? Caroline Drogo nel volume “Il potere della numerologia” (Sonda, 2024, Euro 18,90, pp. 256) ci conduce in un viaggio originale per esplorare se stessi e plasmare il proprio destino grazie alla saggezza millenaria dei numeri.

Capiremo come interpretare il significato del nostro nome e della nostra data di nascita, scoprendo i nostri punti di forza e debolezza. Conosceremo il nostro funzionamento interiore, esploreremo tutte le nostre potenzialità, anche quelle finora non manifestate. In questo manuale illustrato, Caroline Drogo insegna, infatti, i fondamenti di questa antica pratica per utilizzarla come strumento di sviluppo personale.

Cosa rappresenta per lei numerologia?

«In numerologia crediamo che tutto sia composto da numeri: il vostro nome, la vostra data di nascita, il vostro indirizzo, il vostro numero di telefono... Ognuno di essi ha una propria energia e un proprio significato. Mi piace dire che la numerologia è come il dettaglio della tavolozza dei colori che compongono un quadro o lo spartito di una canzone. È una tecnica ancestrale che ci permette di esplorare e comprendere un po' di più la nostra personalità e i cicli della vita».

Come è nata la sua passione per la numerologia?

«Devo dire che sono negata in aritmetica, la matematica non era il mio forte a scuola! Ma ho sempre avuto un debole per i numeri fortunati. Credo sia una caratteristica di famiglia, mio nonno siciliano portava sempre un ciondolo con il 13. Praticavo i tarocchi da qualche anno quando ho iniziato a conoscere la numerologia. Era un modo per superare la mia paura dei numeri, ma anche per poter dare un'idea più precisa dei tempi nelle mie previsioni. Cosa che non è possibile con i tarocchi. Ora durante le mie letture combino i tarocchi e la numerologia».

In cosa la numerologia è diversa dai tarocchi o dall'astrologia?

«Pratico anche i tarocchi e un po' di astrologia e la mia esperienza mi insegna che, indipendentemente dalla tecnica con cui si lavora, alla fine si ottiene lo stesso messaggio. Nel mio libro ho scritto che la numerologia è sottovalutata rispetto ai tarocchi o all'astrologia, credo sia perché una macchina per calcolare è meno affascinante delle carte o dei segni zodiacali. Tuttavia, il vantaggio principale della numerologia è la sua semplicità. Basta avere la data di nascita e il proprio nome. Fare dei semplici calcoli e guardare il significato. Si tratta di un lavoro di interpretazione, non di un lavoro intuitivo come può essere la lettura dei tarocchi. Quindi, se volete avvicinarvi all'universo esoterico, la numerologia è un inizio perfetto».

Cosa possiamo imparare di noi stessi con la numerologia?

«Molte cose: l'energia della vostra famiglia, il modo in cui realizzare il vostro potenziale, la lezione che dovrete imparare in questa esistenza, le vostre vite passate... Ma se iniziate, vi consiglio vivamente di cominciare con questi due aspetti. Innanzitutto, il vostro percorso di vita: vi mostrerà la vostra personalità, la vostra natura profonda. E in un secondo momento: il vostro anno personale. Questo numero simboleggia il vostro ciclo, ciò che vi accadrà durante l'anno in termini generali. È il momento di lavorare sulla vostra relazione o sulla vostra carriera, di iniziare qualcosa di nuovo o di andare avanti? Per me la parte di previsione della numerologia è la più eccitante».

Ci si può anche divertire con la numerologia o è una faccenda seriosa?

«Naturalmente possiamo divertirci con la numerologia. Aprite il mio libro a pagina 124 per avere qualche dettaglio piccante sulla vostra vita sentimentale. Inoltre, alcuni lettori mi hanno detto di aver scoperto il mio libro con i loro amici durante l'aperitivo, ognuno prendendo appunti con un bicchiere di vino. Non è un modo simpatico e originale per scoprire la magia dei vostri numeri?».

La copertina

