Buon vino, tante prelibatezze da gustare, buona musica e folklore sono le parole d'ordine della quarta edizione di Beranu in Tula, manifestazione organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l'amministrazione comunale, che si terrà sabato 22 aprile a partire dalle 19.

Saranno nove le cantine dove si potranno degustare i vini e i piatti tipici locali. Gli ospiti della serata saranno le maschere tradizionali "Gruppo Boes e Merdules" di Ottana, Associazione Culturale "Boes e Merdules".

Ad animare la serata il Coro Sant'Alene di Tula, il gruppo "Alenu e Sole Band” e il trio composto da Lorenzo Mele alla chitarra, Antonello Falchi all'organetto e la voce di Alessandro Magrini.

A Bonorva, invece, andrà in scena l’evento “Binos e Disizos”, evento dedicato all’enogastronomia in programma sabato 15 aprile e promosso dal Comitato di San Simeone in collaborazione con la Pro loco e l’amministrazione comunale. Otto le cantine presenti: tenute Monte Cujaru e Virgilio di Bonorva, Zonca e Polinas di Bonnanaro, Rossini di Laerru, Lai di Orgosolo, Derudas di Ossi e Casule di Semestene.

Acquistando il calice, che avrà un costo di 15 euro, si potranno degustare i vini e i prodotti tipici locali nelle varie postazioni. La manifestazione avrà inizio alle 18.

