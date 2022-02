E’ stato "pescato" nell'archivio del Comune dagli studiosi del museo civico il primo documento ufficiale su "Is pariglias", la sfrenata corsa a cavallo caratteristica del carnevale sinnaese e non solo. Risale al 1892.

Almeno per il momento non ne sono stati trovati altri. Il primo marzo del 1892, alcuni cittadini di Sinnai, forse appassionati di cavalli, incontrarono in Municipio l’allora sindaco del paese, chiedendo l’autorizzazione a organizzare per il Carnevale di quell'anno anche le pariglie, sfrenate corse con i cavalieri che in groppa ai cavalli si cimentavano in spericolate acrobazie.

A bussare all’ufficio del sindaco erano stati 130 anni fa Cosimo Corvetto, Rafaele Ligas, Efisio Luigi Cossu Musiu, Efisio Mattana, Salvatore Sotgiu e Salvatore Musiu. In realtà Is pariglias a Sinnai risalirebbero addirittura al 1700.

"Di certo – dice il consigliere comunale Roberto Loi che ha organizzato Is pariglias durante le ultime manifestazioni del Carnevale locale, Sinnai in questo contesto ha una grandissima tradizione. Da ricordare i cavalieri sinnaesi che dagli anni Cinquanta hanno dato lustro a Is pariglias in tutta la Sardegna, nella penisola e persino in Svizzera".

Fra questi Clemente Cocco, Giuseppe Arba, Francesco Lepori, Cosimo Orrù, Nino Sotgiu, Salvatore Orrù e tanti altri. "Una corsa sfrenata, spettacolare, riconosciuta come evento anche dalla Regione che ha finanziato le ultime edizioni prima dello stop imposto dalla pandemia. Ci sono tutte le condizioni per riproporre una corsa che si identifica con Sinnai. Magari a partire dall’edizione 2023 del nostro carnevale".

"Un appuntamento da riproporre non appena sarà possibile. Il Carnevale sinnaese è stato sempre ricco di fascino, con is pariglias, in cerbus, su cranovali mottu, tutti eventi che hanno fatto spettacolo e cultura e che fanno parte delle nostre tradizioni e della nostra storia", afferma Marta Sarigu, assessore comunale alla Cultura.

Negli ultimi appuntamenti, sino al 2019, Is pariglias sono state proposte da Is Basonis, una associazione equestre nata nel 2009 con l'intento proprio di riscoprire e dare nuovo lustro alla gloriosa tradizione locale. Anche il nome non è casuale: è un omaggio al ruolo dei "basonis", gli uomini che in sella al cavallo dirigevano le mandrie.

© Riproduzione riservata