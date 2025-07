Non solo per il mare e per la spiaggia, d’estate il cuore di Villasimius “batte” anche per la cultura. Qui, la piazzetta del porto turistico, diventa un palcoscenico a cielo aperto per scrittori, attrici, poeti e registi: è il Festival della Marina di Villasimius, che dal 12 luglio al 3 agosto torna con la sua settima edizione, firmata dalla direzione artistica della scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini.

Sette serate a ingresso libero compongono un cartellone che intreccia letteratura, cinema e teatro, con ospiti italiani e internazionali. Sul palco saliranno, tra gli altri, Javier Cercas, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Piera Detassis, Valerio Mastandrea, Nicola Lagioia, Laura Morante, Claudia Durastanti, Helena Janeczek, Francesca Comencini, Fabrizio Gifuni, Stefano Dal Bianco (vincitore del Premio Strega Poesia 2024) e Stefano Petrocchi, fresco vincitore del Premio Strega 2025.

L’inaugurazione, sabato 12 luglio, è affidata a “Prima la vita”, con Francesca Comencini e Fabrizio Gifuni. Il giorno successivo sarà la volta di Nicola Lagioia, con il recital “Presto saprò chi sono”.

Il 19 luglio andrà in scena “Being Valeri/e”, una riflessione sul cinema e l’identità che vedrà insieme Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi e Valerio Mastandrea, guidati da Francesca Serafini.

Il 20 luglio si celebra la “Serata Stregata”, con Stefano Dal Bianco e Stefano Petrocchi, mentre il 26 luglio sarà protagonista lo scrittore spagnolo Javier Cercas, che discuterà del suo nuovo romanzo in dialogo con Giordano Meacci, accompagnati dalle letture dell’attrice Silvia D’Amico.

Il 2 agosto il festival si lega idealmente ai 40 anni del Premio Giuseppe Dessì, con l’incontro “Straniere in patria” che vede protagoniste due tra le voci più interessanti della narrativa contemporanea, Claudia Durastanti e Helena Janeczek.

La chiusura, il 3 agosto, è affidata a “L’Aura”, con Laura Morante in conversazione con Piera Detassis.

Promosso dall’associazione Marinedicultura con il patrocinio del Comune di Villasimius, il festival conferma la sua vocazione: offrire cultura alta in un contesto di bellezza naturale, creando uno spazio d’incontro tra residenti, turisti e grandi protagonisti della scena artistica contemporanea.

