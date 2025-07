Si tratta di un’integrazione, quella inaugurata ieri pomeriggio, delle esposizioni del MIMU - MiniMuseo di Arzachena, aperto di recente, che ora offre al visitatore la sezione dal titolo "Dall'Inferno al Paradiso - tributo al Principe Karim Aga Khan, breve storia della nascita della Costa Smeralda”, con diverse curiosità curate dall’Associazione La Scatola del Tempo e da MSD & Partners, sulla storia tanto antichissima quanto recente della Sardegna, di Arzachena e della Costa Smeralda.

Il MIMU, era stato inaugurato lo scorso 6 giugno; vi si racconta, in maniera sintetica e divulgativa, 5 millenni tra preistoria e storia arzachenese, in maniera semplice e diretta, comunicativa e divulgativa, con pannelli, foto, stampe articoli di giornali, reperti e video. Si parte dalla preistoria e dal periodo nuragico, passando per l’età romana, s’attraversa il medioevo, s’arriva all’800, si giunge dall’autonomia e s’arriva fino all’era della Costa Smeralda.

A realizzarlo è stata la fondazione Giovanni Demuro, della quale era presente il presidente Pier Sesto Demuro; onlus che ha lo scopo di svolgere attività sociali e culturali, e il MIMU rientra giusto fra queste. Curatore della mostra è Mario Sotgiu. Lo stile del MIMU ricalca quello del Museo più piccolo del mondo, realizzato alcuni anni fa della stessa associazione, che ha chiuso i battenti un paio d’anni fa.

Il MIMU - Mini Museo di trova in via Marconi 12, nel centro storico di Arzachena. La mostra è visitabile fino al 31 agosto, con ingresso gratuito, dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 19:00.

