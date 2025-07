Un racconto della Sardegna contemporanea dove si scontrano interessi contrapposti: tutela dell'ambiente e profitto. "Il Candidato", nuovo romanzo di Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, sarà presentato il 4 luglio alle 19.30 al Circolo Dolia. L'opera affronta il tema della transizione energetica oggetto delle mire degli speculatori che vorrebbero trasformare l'isola in una distesa di pale eoliche e pannelli fotovoltaici.

Onnis sceglie come voce narrante quella di un giornalista piemontese arrivato in Sardegna per seguire l'inchiesta della magistratura che ha portato all'arresto del Presidente della Regione. Attraverso lo sguardo esterno del giornalista viene fuori un quadro a tinte fosche nel quale dominano dinamiche clientelari e meccanismi occulti del potere. Alla presentazione del romanzo interverrà anche Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di Intervento Giuridico.

Dialogheranno con l'autore Luisella Lacu e Lia Pacifico.

