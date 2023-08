Le avventure investigative di Pablo Pai hanno catturato l’attenzione della platea. Nella piazzetta dei murales l’architetto scrittore di origini baresi ma fiorentino d’adozione, Alessandro Romito, ha presentato il suo romanzo intitolato “Triei”. Un incontro di un’ora, ieri sera, sotto le stelle del paese diventato teatro di un giallo di cui proprio Pablo Pai è l’assoluto protagonista.

All’evento ha preso parte anche Giuseppe Laterza, l’editore arrivato direttamente da Bari per la presentazione organizzata dal Comune di Triei in collaborazione con la Pro loco con in testa il presidente, Romolo Cabiddu. Al culmine dell’evento gli amministratori, con in testa la sindaca Anna Assunta Chironi e l’assessora Tiziana Murru, hanno consegnato il gagliardetto del Comune all’autore del libro che, nel corso dell’incontro, ha annunciato un secondo capitolo del thriller.

