Più di trent’anni fa ha fondato a Porto Torres un’associazione per la lotta alla tossicodipendenza, oggi Pina Mancheddu, presidente Agad Sportello per le vecchie e le nuove dipendenze “Amici di San Patrignano Sassari”, ha ricevuto il premio "Donna Turritana 2022", per il suo impegno sociale.

Un riconoscimento assegnatole dalla Fidapa sezione Porto Torres, in occasione della celebrazione trentennale dalla sua fondazione, attualmente presieduta da Cristina Benenati. Divenuta punto di riferimento di tante famiglie e ragazzi che vivono l’esperienza della droga, Pina Mancheddu ha ringraziato le tante persone che l’hanno sostenuta nel suo percorso, compreso l'ex sindaco Giacomo Rum. «Questo territorio deve molto a Pina, perché è stata la mamma di tanti figli abbandonati - hanno detto le socie Fidapa -, vicino ai deboli e alle persone in difficoltà. In tanti la portano nel loro cuore».

L’iniziativa Fidapa ha avuto inizio nel pomeriggio di domenica con l’inaugurazione della "Panchina Rossa" nella piazzetta Edmondo De Amicis, alla presenza della presidente nazionale Fidapa BPW Italy Fiammetta Perrone, della presidente Fidapa Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu, della presidente di Sezione Cristina Benenati, della vice sindaca Simona Fois e delle autorità militari.

Al Palazzo del Marchese la storia della sezione locale è stata ripercorsa dalle socie fondatrici Antonia Orlando, Sandra Conti, Patrizia Foddai e Rossella Masala. L’evento si è concluso con la cerimonia di donazione di cinque televisori da destinare al Centro Servizio Dialisi, acquistati con il ricavato della manifestazione “Navicula Turritana”.

