L’ultimo fine settimana di giugno sarà ricco di appuntamenti nel territorio delle “Due Giare”.

Si partirà venerdì da Usellus, alle 18.30, nello spazio aperto della biblioteca comunale dove Marina Castellano presenterà il suo libro “Vorrei vedere i bambini giocare”. Sarà il terzo appuntamento della rassegna “Chistionis”. Marcello Marras, direttore del Centro Servizi Culturali di Oristano, dialogherà con l’autrice, con interventi affidati a Marco Atzori.

Sabato, ad Albagiara, dalle 21.30, nella piazza Mercato, la compagnia teatrale “Chen’e Sentidu” metterà in scena la commedia in un atto, scritta e diretta da Tonina Fois, “S’arregallu de is piccioccheddus”.

Domenica, a Villa Verde, 37 artisti racconteranno Pier Paolo Pasolini nel centesimo anniversario della sua nascita. Alle 18.30 l’inaugurazione nell’ex frantoio della mostra “100 e più di Pasolini”, visitabile sino al 31 ottobre. Alle 20.30 il recital “Pasolini in forma di rosa”. Stefano Giaccone racconterà il Pasolini delle canzoni, del cinema, del sole e della notte.

«Il nostro territorio – commenta il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda - rimane vitale con un’offerta diversificata per i residenti, ma anche per i turisti, che già sono più presenti, con l’arrivo dell’estate, nella nostra Marmilla».

