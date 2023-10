“Tra due sponde”, la sezione ispanica del festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare, è in programma anche sabato 7 ottobre, ad Alghero, e si aprirà con un seminario a cura della pedagogista messicana Elisa Guerra dal titolo “Ripensare l’insegnamento della lettura” riservato ai docenti delle scuole di Alghero (Lo Quarter, 10.30). Ma non solo.

A Lo Quarter dalle 18.30 la Spagna dagli anni Settanta, appena uscita dalla dittatura di Franco, ai Novanta raccontata da Ignacio Martínez de Pisón attraverso il rapporto simbiotico tra una madre e un figlio nel romanzo “Fine di una stagione” (SEM). Il Cile di Nona Fernandez che nei suoi libri rivendica l’importanza della memoria collettiva in rapporto alla stagione tragica della dittatura di Pinochet perché l’orrore di quegli anni non si ripeta mai più.

E poi il concerto “Canzoni contro le dittature” ( Ex Mercato Ortofrutticolo dalle 21) della cantautrice algherese Claudia Crabuzza e del cantautore di Lecce Alessio Lega, che insieme alla chitarrista Caterinangela Fadda interpretano brani scritti e cantati da autrici e autori che, come Violeta Parra e Victor Jara, con le loro parole hanno combattuto per la libertà contro tutti i regimi militari.

