La quarta edizione del premio letterario “Faraglioni d’Ogliastra” ha visto vincitore lo storico cronista de L’Unione Sarda, Nino Melis con il suo romanzo “Rosso”.

Il concorso è stato promosso dalla casa editrice Ars Artium.

Domenica la proclamazione dei vincitori nella suggestiva cornice del Residence Baia di Cea.

“Ho provato una grande emozione, è stata davvero una bella serata”, ha commentato il giornalista di Jerzu. Nuova esperienza per Melis. “Per la prima volta mi sono cimentato nella stesura di un romanzo – ha detto il cronista – è stata una fatica ma anche una grande soddisfazione, era una cosa che volevo fare da sempre ma non avevo mai avuto il tempo. È stata per me una scrittura inedita, i personaggi reclamano una loro vita e una loro autonomia”.

La giuria era composta da Piero Carta (presidente), Angela Nieddu, Maria Rosaria Verdicchio e Chiarina Mulas. Le altre opere vincitrici sono, al secondo gradino del podio, “L’anello delle spose” di Mariano Caredda, e al terzo posto, ex aequo, “Quando decidi di restare” di Daniela Pisu, e “Storie nella storia” di Palmiro Pilloni.

