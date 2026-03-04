A Sassari Paolo Hendel con lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata”L'appuntamento nella house concert La Finestra sul Giardino
Magari quello che succede oggi va oltre persino la condotta di Carcarlo Pravettoni, di sicuro Paolo Hendel è uno dei comici più pungenti del panorama italiano. L'attore fiorentino porta a Sassari lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” scritto a quattro mani con Marco Vicari, per la regia di un altro grande attore e comico, Gioele Dix.
Il monologo è incentrato sulla società contemporanea, la politica e le contraddizioni del nostro tempo. Mescola riflessioni, sarcasmo e quella comicità intelligente che lo ha reso celebre in teatro, televisione e cinema.
La location è quella de La Finestra sul Giardino, house concert in via Nenni creata da Anna Paola Berlinguer col “desiderio di creare un luogo lontano dalla fretta, dove cucina, arte e relazione potessero incontrarsi davvero. La mia intenzione era quella che chi varcasse quella soglia trovasse ascolto, bellezza, dialogo. Un luogo dove le persone si sentissero ospiti, non clienti”.
E visto che il protagonista della serata è di Firenze, l'evento sarà accompagnato da una cena speciale toscana. Una serata tra fagioli all'uccelletta, anello di Pici al ragù toscano, cantuccini e le riflessioni argute di Paolo Hendel tra errori di gioventù ed errori di anzianità. L'attore toscano comunque precisa: «Sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene, mi è piaciuto e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri».