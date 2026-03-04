“Impronte - piccolo festival di cinema breve” è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri a ingresso gratuito per dare risalto alla forma del cortometraggio attraverso proiezioni, dialoghi con registe/i e contenuti narrativi originali ispirati alle opere presentate. Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo alle 19 presso lo Spazio Bunker di Sassari in via Porcellana 17.

Protagonisti il regista Daniele Paglia con “Madrenostra”, miglior corto al 4° Metropolis Film Festival e selezionato all’interno al 23 Dhaka International Film Festival e al Fort Smith International Film Festival. Il cortometraggio ha per protagoniste Sofia e sua figlia che, in un futuro segnato da un morbo letale che sta devastando la Terra, tentano di abbandonare il pianeta. Durante la fuga si imbattono in un villaggio abitato esclusivamente da donne, un luogo misterioso e isolato in cui la malattia sembra non esistere.

“Il lavoro di Daniele colpisce soprattutto per l’atmosfera che riesce a creare: misteriosa, drammatica e inquietante.”, dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione.

