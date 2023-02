Dopo tre anni ritorna il Carnevale a Sassari. Alcune associazioni cittadine si sono proposte e il Comune ha dato il patrocinio e un piccolo contributo, occupandosi anche del coordinamento. La città sarà animata da sabato 11 a domenica 26 febbraio con eventi itineranti, carri allegorici, musica, danza, divertimento e tante occasioni per gustare le tipiche pietanze del Carnevale.

Si parte questo fine settimana con Street Food in maschera, in piazzale Segni. Una due giorni a cura di Sardinia Happy Events in collaborazione con Spazio Conad con stand dedicati alle produzioni artigianali e al cibo di strada, animazione per bambini, musica e intrattenimento.

Giovedì Grasso, 16 febbraio, dalle 9.30 il quartiere di Monte Rosello Alto si vestirà a festa grazie alla sfilata di carri allegorici carnevaleschi organizzata dalla ASD Dance School Number One in collaborazione con l’istituto comprensivo Monte Rosello Alto.

Sabato 18 febbraio gli appuntamenti iniziano la mattina alle 11 negli spazi della Pinacoteca Nazionale in piazza Santa Caterina, dove si svolgerà un laboratorio sui pupazzi di Eugenio Tavolara in collaborazione con l’Associazione Tusitala storytelling. Dalle 16 i gruppi in maschera percorreranno le vie del centro partendo da piazza d’Italia fino ad arrivare in piazza Sant’Antonio. Ci sono anche le iniziative nella Libreria Dessì, in piazza d’Italia, e “Faba e Frisciori. Carrasciari Sassaresu”, organizzato dall’Associazione culturale Taribari nel centro storico.

Domenica 19 febbraio S’Arza Teatro ripropone l’iniziativa Carnevale in allegria con lo spettacolo itinerante di animazione teatrale "Nel Magico mondo di OZ" in piazza d’Italia alle 11.

Martedì Grasso, 21 febbraio, diversi eventi per bambine e bambini: dall’Oratorio della chiesa del Cuore Immacolato al centro storico per il “Carrasciari sassaresu”. Gran finale dalle 20 alle 22 in piazza Tola per la festa conclusiva con musica, animazione e le proposte enogastronomiche degli esercenti della piazza.

A chiudere il programma sarà la pentolaccia con giocolieri, truccabimbi, musica e frittelle in programma domenica 26 febbraio dalle 16.30 nell’Oratorio del Cuore Immacolato a cura di ASD Dance School Number One.

