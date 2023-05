Dopo una assenza lunga 33 anni ritorna il “Festival della Canzone Algherese”, una vera e propria gara canora in programma l’1 e il 2 luglio nello spazio esterno de Lo Quarter. L’evento, organizzato dall'associazione culturale “APS Festival della Canzone Algherese” vuole celebrare la musica e la cultura algheresi. Già in vendita i biglietti per entrambe le serate. Un evento attesissimo per un festival la cui prima edizione risale al 1972 sul palcoscenico dello storico Teatro Selva.

L’idea nacque allora da Franco Simula, noto commerciante della città. Nel corso degli anni, il festival ha visto l'alternarsi di molte grandi stelle della musica e della canzone algherese. Per citarne alcuni, il grande Pino Piras, Pasquale Gallo, Antonello Colledanchise, Franco Calvia, Giuseppe Manca, Mauro Uselli e molti altri. Un format apprezzato dagli algheresi che hanno sempre riempito il Selva durante le serate e che adesso, dopo tanti anni, potranno riassaporare quelle atmosfere.

Dopo l'ultima edizione del 1990, il festival è stato cancellato dal calendario degli eventi cittadini per problemi organizzativi. È stata l’associazione “APS Festival della Canzone Algherese” a impegnarsi per un ritorno in grande stile. L'evento patrocinato dal Comune di Alghero, con il contributo della Fondazione Alghero, vedrà la partecipazione di cantautori, musicisti e band. Il 5 maggio si è conclusa la prima fase, quella della consegna delle canzoni, che ha visto tanto entusiasmo testimoniato dalle numerose adesioni.

«Siamo sicuri che si tratterà di una competizione di altissimo livello – affermano gli organizzatori - purtroppo dovremo fare una selezione che porterà alla scelta di sole 16/17 canzoni in gara». A breve, le canzoni selezionate dalla giuria tecnica saranno rese pubbliche attraverso il sito dell’emittente CATALAN TV – Canale 15 del DTT. I biglietti sono già in vendita al costo unico di 10 euro a serata. Si possono acquistare presso "Tot per la Música”, via Antonio Lo Frasso 10 ad Alghero, tel. 079/976137.

