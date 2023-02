Tissi, piccolo centro del Coros, si prepara all’edizione numero quattordici della sagra dell’asparago, che si svolgerà nel mese di aprile.

L’associazione turistica Pro loco ha annunciato che è alla ricerca del prodotto e che la raccolta inizierà lunedì 21 febbraio. Gli asparagi saranno pagati 10 euro al chilo, mentre la quantità minima è di un chilogrammo.

«Gli asparagi - si legge in una comunicazione della Pro loco – dovranno essere puliti, fasciati e tagliati e non dovranno superare la misura di 25 centimetri. L’acquisto da parte dell’associazione - prosegue la nota - verrà effettuato fino al raggiungimento delle quantità da noi stabilite, dal lunedì al venerdì presso la sede in via Municipale 25, dalle ore 18:00 alle 19:00. Ricordiamo che il prodotto, al momento della consegna in loco, verrà controllato e sarà discrezione dell’associazione accettare o meno di ritirarlo, in base alla qualità e alle necessità della stessa».

Intanto la Pro loco ha aperto i nuovi tesseramenti e i rinnovi per il 2023. La quota d'iscrizione è di 10 euro.

