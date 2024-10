Sempre al passo con i tempi nel seguire il fluido andamento dell'arte, il MaC Lula presenta contemporaneamente due percorsi artistici dedicati al Fumetto. "I testi di Pasquale Ruju nell'epopea di Tex" e "La Sardegna incontra un pianeta" con Massimo Dall'Oglio sono i titoli della mostra binaria che sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle 17 e rimarrà aperta fino al 19 gennaio 2025.

Due mondi apparentemente diversi fra loro ma accomunati da simili processi nella creazione, anche se strutturati, nel racconto, in modi diversi dalla sapiente arte degli autori.

Con Pasquale Ruiu, nuorese di nascita e sceneggiatore di grande talento per la Sergio Bonelli editore, autore di numerosi "Gialli" e più volte finalista al Premio Scerbanenco, si percorrerà un viaggio nel mondo di Tex Willer attraverso le sceneggiature e le pubblicazioni con l'esposizione di albi storici risalenti agli anni 50 e 60, permettendo ai visitatori di immergersi nell'epopea Western. Con Massimo Dall'Oglio, saranno esposti al pubblico i fumetti giapponesi, con i quali guidare gli esploratori dell'arte, in un percorso di conoscenza di quello che è considerato un "fenomeno culturale di una società come quella giapponese in continua evoluzione".

Nato in Sardegna anch'egli, giovanissimo è entrato a far parte dei grandi disegnatori di fumetti dedicandosi a tempo pieno allo studio del fumetto giapponese, considerato un fenomeno culturale, parte importante di una società come quella del sol levante in continua evoluzione.

Per Domenico Fumagalli, Presidente del MaC Lula, «la contemporaneità dei fumetti rappresenta il nuovo corso dell'arte, la cui particolarità della forma espressiva fu intuita anche da Antonio Gramsci».

