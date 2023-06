Oggi a Tempio, in cattedrale, solennità di San Pietro e Paolo ai quali è intitolata, verrà onorata la memoria dei cantori scomparsi e di figure rappresentative del Coro Città di Tempio, intitolato appunto ai due Santi.

La Messa, alle 18:30, sarà presieduta dal vescovo, mons. Sebastiano Sanguinetti.

«Nel solennizzare come ogni anno l’onomastico della Corale, ci ritroviamo riuniti in preghiera e in calorosa armonia, ma anche in profonda malinconia – scrive il direttore Giovanni Maria Pasella – per onorare la memoria di coloro che, con la loro voce e il loro spirito, hanno contribuito alla crescita del nostro coro Polifonico» che ha vissuto molte esperienze, anche internazionali, «dalla Messa in Rai 1 alla stupenda esperienza a Lourdes, la singolare esperienza ad Assisi, e alla S. Messa in Eurovisione per il Giubileo del 2000 celebrata dal Santo Padre G.Paolo II».

Il Coro che già dalla fine degli anni ’80 annoverava un numero di appassionati guidati dal M° Giuseppe Mossa, raggiunse la configurazione statutale ufficiale nel 1990, per poi passare sotto la direzione del maestro Pasella.

«Nel corso degli ultimi anni, sono venuti a mancare alcuni cantori, che avevano sempre contribuito a rendere l’attività corale ancora più vibrante con la loro appassionata dedizione. Ognuno di loro ha lasciato un'impronta indelebile nei nostri cuori e nelle nostre anime, donandoci momenti di profonda amicizia e umanità».

