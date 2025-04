Sabato alle 20.30 la Sala Estemporada in via Venezia 7 a Sassari, ospita la Arb Dance Company di Caserta con lo spettacolo “Harmless”, una produzione Arabesque realizzata sotto la direzione artistica di Annamaria Di Maio.

In scena Monica Cristiano e Luigi D’Aiello con le coreografie di Irma Cardano per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso il tempo, la materia e il movimento.

Nell’idea degli autori, anche ciò che sembra inerte, privo di voce e di volontà, custodisce in sé un ritmo segreto, un respiro sommesso che attende di essere rivelato. In questa coreografia, il corpo diventa pietra e la pietra si fa corpo, esplorando la sottile tensione tra stasi e trasformazione.

Attraverso un linguaggio coreografico fluido e scultoreo, la danza si fa eco di questa tensione tra il visibile e l’invisibile, tra il permanere e il mutare. La musica, rarefatta e vibrante, accompagna questo viaggio con suoni che evocano la materia primordiale e il battito profondo dell’universo. Harmless è un’esperienza che invita a guardare oltre l’apparenza, a cogliere il movimento là dove sembra esserci solo quiete, a scoprire la vita anche nel più profondo silenzio.

Il lavoro è inserito nel calendario di Primavera a Teatro 2025, la rassegna coreutica organizzata dall'associazione Danza Estemporada e diretta da Livia Lepri.

