"Women Creative Empowerment" è il titolo del progetto di crescita personale e professionale che Roberta Crivelli, attrice teatrale che vive a Milano, sta portando avanti con Sonia Casalicchio, life e business coach.

È un progetto nato dalla sinergia di due competenze apparentemente distanti ma perfette per portare avanti un obiettivo comune: una profonda e radicale crescita personale, pensata al femminile, in un mondo nel quale le donne hanno il desiderio e la necessità di ridefinire i propri ruoli sociali, lavorativi e privati, staccandosi da stereotipi e preconcetti limitanti.

Non a caso l’iniziativa viene annunciata oggi, nella Giornata mondiale della Donna.

I vari workshop promossi dalle due colleghe sono indirizzati a privati e aziende, realizzati per far brillare i talenti delle partecipanti, insegnare a comunicare efficacemente e aiutare a raggiungere degli obiettivi importanti.

Ad aprile prossimo, il 9 e 10, è in programma a Cagliari il corso "Empowerment al femminile: laboratorio di Teatro e Coaching- scopri e allena le tue potenzialità", un workshop dedicato alle donne che desiderano avere maggior consapevolezza dei propri punti di forza e imparare ad esprimere al meglio le loro qualità per raggiungere nuovi obiettivi personali e professionali.

L’incontro cagliaritano segue quello di ottobre scorso, a Milano, dove il primo workshop improntato sulla ricerca di una Leadership al femminile, autentica e lontana da stereotipi, è stato un vero successo.

Il corso cagliaritano – che si svolgerà allo Spazio Kuko, in piazza Gramsci 14, location multifunzionale allestita per i momenti di Coaching e quello di teatro e con dei coffee break – sarà esclusivo, riservato a sole 12 partecipanti che faranno un percorso di gruppo con workout teatrali e attività di coaching. Non mancheranno dei momenti di esplorazione individuale per garantire un percorso di ricerca profondo ed efficace.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata