Un pubblico entusiasta e curioso ha accolto la presentazione del libro de “Su Mastru Salis” dello scrittore Antonio Pinna, al Salone del Libro di Torino.

Ieri pomeriggio tanti lettori, e appassionati di cultura sarda, hanno fatto capolino nello stand della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, dove Pinna, che ha curato la biografia de su Mastru, ha presentato il suo libro "Francesco Salis, un Maestro per la comunità".

Il volume, recentemente pubblicato per i tipi di ISKRA edizioni, è un doveroso riconoscimento all'illustre lussurgese che ha dato un fondamentale contributo a far progredire Santu Lussurgiu nella cultura e nel sociale, incoraggiando l’economia locale favorendo la nascita delle prime cooperative femminili, tra cui la coop delle tessitrici.

L'autore oristanese, naturalizzato lussurgese, ha dialogato con Natale Delio Rossi, presidente della Fuis, ricordando la grande azione educativa de “Su Mastru Salis” che ha combattuto l’analfabetismo dilagante, insegnando ai pastori, contadini, artigiani, massaie a leggere e a scrivere, formandoli alla vita, mutuando la preziosa lezione della pedagogista Anna Lorenzetto. L'appuntamento è stato arricchito da Su Cuncordu ' su Rosariu di Santu Lussurgiu, intevenuto per omaggiare con i canti a Cuncordu la figura del grande Maestro Salis.

