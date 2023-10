Una cinquantina di studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci, di Lanuesi, sono ospiti in questi giorni dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana e del Parco dell’Asinara, impegnati in un progetto di educazione ambientale.

La scuola, infatti, è risultata vincitrice di un finanziamento di 30mila euro nell’ambito del programma “Io sono Ambiente”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Ambiente e, per questo, ha stipulato un protocollo d’intesa con le due riserve sottoposte a tutela nel Nord Sardegna.

I ragazzi sono coinvolti in attività di esplorazione geografica, osservazione delle biodiversità animali e vegetali e in visite guidate. Un percorso che potrà valere ai fini dei Pcto, dunque per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella realtà sociale. Soddisfatti il dirigente scolastico Giovanni Andrea Marcello e la referente del progetto, la professoressa Maria Luisa Onida, perché le 11 classi terze coinvolte stanno facendo una esperienza altamente formativa che potrà proseguire anche al termine dei viaggi-studio, con la produzione di reportage, corredato di foto e impressioni.

© Riproduzione riservata