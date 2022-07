Tra i pochi ad aver conquistato una vasta notorietà internazionale nel campo della comunicazione creativa, Gavino Sanna sarà ospite del Museo della Tonnara di Stintino.

L'evento si terrà sabato 16 luglio alle 19.

Durante l’incontro il pubblicitario ripercorrerà la sua vita e la sua carriera a partire dalla sua città natale, Porto Torres, passando per New York, dove ha continuato gli studi e ha lavorato per importanti agenzie pubblicitarie, firmando campagne di successo e ricevendo numerosi riconoscimenti. Sino a diventare il creativo italiano più stimato, copiato e premiato, autore di campagne pubblicitarie che hanno fatto epoca e suggellate con l’attribuzione di sette Clio, l’oscar mondiale della pubblicità, sette Leoni al Festival Internazionale di Cannes e l’unico Telegatto assegnato ad un creativo italiano. Solo per citare i premi più importanti.

Gavino Sanna, a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, ha contribuito in maniera determinante al rinnovamento della pubblicità italiana, segnando nel 1985, con la celebre pubblicità per Barilla, il definitivo passaggio dal modello Carosello al moderno advertising. Tra le tante campagne pubblicitarie di cui è stato autore si ricordano quelle per Rana, Fiat, De Cecco, Tuborg, Simmenthal e Ariston.

IL DISEGNO – Accanto all’attività di pubblicitario Gavino Sanna ha sempre praticato la sua passione per il disegno, o meglio per la caricatura. Gavino Sanna ha raccontato la sua brillante carriera e la sua visione della professione di creativo in numerosi libri, tra i quali si ricordano Le uova di Woody Allen (1988), Professione creativo (1991); Ancora una e poi basta (1992), Lo sguardo inquieto (2003, con Aldo Tanchis) e L'inganno di un sorriso (2003). Nel 2000 Gavino Sanna ha lasciato l’attività di pubblicitario e a partire dal 2006 si è dedicato alla produzione vinicola. Durante l’evento sarà esposta una mostra di caricature da lui dedicate ad Enrico Berlinguer (che a Stintino era di casa) dal titolo "Buon compleanno compagno Berlinguer". L’allestimento sarà inoltre arricchito dall’esposizione di alcuni tappeti che riproducono le etichette create da Gavino Sanna per le bottiglie dei vini.

Gli appuntamenti culturali del Museo della Tonnara di Stintino proseguiranno domenica 24 luglio 2022 (alle 19) con la presentazione del libro “Maestri d’ascia. L’arte antica di costruire le barche a Stintino”, curato da Maria Veronica Benenati, Salvatore Rubino, Esmeralda Ughi, e Ambra Zambernardi. Presenterà il volume Marzio Cresci, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei e Direttore del Museo Remiero - Centro di documentazione "Mario Pucci" della cantieristica navale e del canottaggio.

