L’improvvisazione in un medley deciso dal pubblico, in cui il virtuosismo si mescola all’irriverenza. “Piano Solo” non ha regole fisse e così sarà anche mercoledì 9 agosto (h 21), quando l’istrionico compositore milanese Stefano Bollani salirà sul palco de Lo Quarter ad Alghero per la 25esima edizione del festival Abbabula, un evento organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con la Fondazione Alghero e inserito nel cartellone #algheroexperience. Lo spettacolo è felicemente andato sold-out.

Appuntamento a Lo Quarter, cuore pulsante della città di Alghero, luogo che farà da sfondo a questa sorta di laboratorio creativo portato sul palco dall’artista, già protagonista di un magico spettacolo nell’edizione di Abbabula andata in scena a Monte d’Accoddi.

© Riproduzione riservata