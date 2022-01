Nuova luce allo storico Lavatoio di Majori, uno dei siti monumentali di maggior pregio che sorge nel comune di Sorso. Sono terminati i lavori di di riqualificazione e messa in sicurezza della struttura, un intervento che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell’intera area di via Siglienti, che include più siti d’importanza monumentale, dall’Anfiteatro alla Fontana della Billellera, il primo interessato dalla procedura di gara per l’affidamento della progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, che consentirà di recuperarlo alla sua piena funzionalità anche per accogliere spettacoli e manifestazioni.

“Così come per la Fontana della Billellera – dichiara il primo cittadino Fabrizio Demelas - ho sempre vissuto questo monumento come un simbolo della forte e determinante impronta matriarcale insita nel Dna della nostra comunità. Con l’auspicio che ciò amplifichi anche nelle giovani generazioni quel sentimento di appartenenza, di orgoglio nei confronti dei luoghi dell’identità, necessario per mantenerne lo splendore, il decoro e la fruibilità”.

L’area sarà dotata di un impianto di videosorveglianza e di un cancello temporizzato che consente di regolarne l’apertura e la chiusura ordinarie e di emergenza anche da remoto, in modo da evitare incursioni dei vandali durante le ore notturne. L’intervento di manutenzione avviato lo scorso settembre ha cancellato i segni del tempo ma soprattutto i danneggiamenti vandalici che negli anni hanno deturpato il monumento. Come da progetto, si è proceduto alla ripulitura delle pareti imbrattate da graffiti - aggiunge l’assessore alle Manutenzioni, Agostino Delogu - alla ripulitura del selciato, allo svuotamento con successiva ripulitura e rimessa in funzione della vasca interna e al ripristino dell’impianto di illuminazione”.

