È stato uno dei padri fondatori dell’enologia italiana Giacomo Tachis, nato nel 1933 e morto a Firenze il 6 febbraio del 2016. E proprio a lui il comune di Sorso ha voluto intitolare la strada di penetrazione agraria a Serra di ra Jaga, a Marritza.

Conosciuto anche come l’uomo del Rinascimento del vino italiano nel mondo e il principe dell’enologia, Tachis è stato artefice, padre e inventore dei SuperTuscans come Tignanello, Solaia, Sassacaia e dei sardi Terre Brune e Turriga.

“È per tutte queste motivazioni che l’Amministrazione comunale ha inteso procedere all’intitolazione di questa strada a Giacomo Tachis - ha dichiarato il sindaco, Fabrizio Demelas - non una strada qualunque ma una strada tra le campagne, un luogo umile come lo era lui, una strada che attraversa i luoghi che lo hanno visto protagonista con il suo lavoro e con la sua straordinaria e visionaria professionalità, dando lustro alla Sardegna, alla Romangia, alla Città di Sorso e a tutti noi, ai quali ha insegnato con l’esempio, tra le altre cose, che ‘il vino, dalla pigiatura al consumo, è qualcosa di vivo’, e che quindi come tutte le cose vive, belle e buone deve esprimere una sua anima, che non può essere oltraggiata mai, nemmeno per esigenze di mercato’”.

Grande attenzione da parte sua anche alla Sardegna, che ha ribattezzato come“Isola della Natura” perché, a suo modo di vedere, era una “terra capace di risvegliare quel rapporto unico e intimo dell’uomo con la natura”.

