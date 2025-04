Anche per il 2025, il Comune di Sinnai rinnova l'appuntamento con la grande fotografia internazionale ospitando la mostra World Press Photo, tra le esposizioni più rilevanti a livello mondiale dedicate al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria.

Quest’anno la mostra sarà articolata in due sedi e periodi distinti: da luglio ad agosto presso il Centro Informazioni Turistiche di Solanas e da settembre a ottobre presso il MuA - Museo e Archivio di Sinnai.

L’esposizione presenterà i progetti fotografici vincitori dell’edizione 2025 del concorso World Press Photo, selezionati tra 59.320 immagini inviate da 3.778 fotografi provenienti da 141 Paesi. Le opere documentano temi cruciali dell’attualità globale, tra cui conflitti, migrazioni, cambiamenti climatici e storie di resilienza umana, contribuendo alla costruzione di una memoria visiva condivisa.

«Ospitare la mostra World Press Photo anche nella località di Solanas, oltre che a Sinnai, rappresenta per noi motivo di profondo orgoglio – dichiara la sindaca Maria Barbara Pusceddu –. Sosteniamo con convinzione questo progetto culturale di respiro internazionale, che racchiude in sé valori sociali e civili di grande rilevanza. Attraverso immagini di straordinaria forza espressiva, World Press Photo invita a riflettere sui temi centrali del nostro tempo, contribuendo a diffondere consapevolezza e senso critico, soprattutto tra le giovani generazioni».

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 2.000 visitatori, il Comune di Sinnai conferma il proprio impegno nella promozione culturale e nell’apertura verso i linguaggi contemporanei della narrazione visiva, offrendo alla comunità e ai visitatori l’opportunità di accedere a contenuti di alta qualità riconosciuti a livello internazionale.

«Sinnai – aggiunge l’assessore alla Cultura Cristiano Spina –è tra le prime sedi al mondo a ospitare questa prestigiosa esposizione dopo la proclamazione dei vincitori avvenuta a fine aprile. Aver portato questa mostra internazionale anche a Solanas rappresenta un traguardo importante e fortemente voluto: un’iniziativa che nasce dal desiderio di valorizzare la località turistica. L’arte del fotogiornalismo ha il potere di raccontare il mondo con forza e profondità, e siamo onorati di poter offrire questo straordinario patrimonio visivo nella cornice suggestiva del nostro territorio. Con questa esposizione, Solanas dimostra di essere non solo meta balneare, ma anche spazio fertile per eventi culturali di rilievo internazionale. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento e invito cittadini, turisti e appassionati a visitare la mostra e vivere Solanas anche attraverso l’emozione della fotografia e la forza del racconto visivo».

L’iniziativa è promossa con il sostegno della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sinnai e di Sardinia to do, con la collaborazione di ASCE (Associazione Sarda per il Cammino Europeo) e dell’associazione socioculturale Ardesia.

Ulteriori dettagli relativi al calendario delle inaugurazioni e agli eventi collaterali saranno comunicati prossimamente.

