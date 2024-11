Tre giorni intensi da venerdì a domenica a Sinnai in occasione della terza rassegna “Arte, tradizioni cultura”, tra mostre, esposizioni, laboratori e visite guidate che si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare gli antichi saperi e mestieri del paese. Organizza la Pro Loco con la collaborazione del Comune.

«La dimostrazione pratica di eccellenza - dice la presidente dell’associazione, Paola Asuni- sarà rappresentata in questa occasione dal laboratorio de “Su pistoccu de caffei” e dalla lavorazione de “Su strexu ‘e fenu”. Ricordo che con decreto del febbraio scorso del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare proprio su “pistoccu” sinnaese (un dolce che si gusta col caffè) è stato inserito nell’elenco nazionale “Pat” dei Prodotti agroalimentare tradizionale. Su pistoccu – ha aggiunto è un dolce fortemente radicato nella cultura e nella tradizione sinnaese. Un riconoscimento favorito anche dall’impegno dell’agenzia Laore».

Su pistoccu è un dolce che secondo la tradizione viene accompagnato dal caffè per ultimare in bellezza pranzi e rinfreschi importanti. La tre giorni di manifestazione prevede anche un particolare interesse per i cestini i giunco e fieno. A Sinnai esistono alcuni piccoli musei privati di cestineria locale, dove si può capire quale sia la vera arte dell’intreccio del giunco e del fieno, oltre agli attrezzi per la realizzazione degli stessi cestini. «Da ricordare che i cestini - dice ancora Paola Asuni- sono esposti anche nel Museo di Berlino donati, tanto tempo fa, dal gruppo folkloristico (con l’allora presidente, Cesarino Cocco), durante le esibizioni che il gruppo sinnaese aveva tenuto in diverse località della Germania».

Si inizia venerdì alle 16,30 nel salone parrocchiale con un convegno sul “Su pistoccu”. Sabato alle 15,30 mostra del dolce e del cestino in biblioteca e visite alle case campidanesi “Corti Froria” in via d’Arborea col laboratorio de su pistoccu, e alla casa Anedda di via Oristano dove si potranno anche ammirare la collezione privata di costumi sardi Gigi Frigau” e l’angolo riservato alla esposizione degli scialli. Domenica 10 novembre, ancora visite alle case Froria e Anedda e dalle 11, in Piazza chiesa, degustazione de su pistoccu, offerta del caffe e l’esibizione dei tenore di Orgosolo. Nel pomeriggio sono previste visite in case campidanesi e la chiusura.

