Appuntamento per domani, mercoledì 12 giugno, alle 19, alla Biblioteca comunale di Sinnai con lo scrittore Piergiorgio Pulixi per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Per un’ora d’amore”.

Pulixi, autore nato a Cagliari nel 1982 e poi trasferitosi a Milano, si riconferma uno dei massimi esponenti del noir italiano: ritroviamo come protagonista del suo romanzo il famoso criminologo Vito Strega, nato dalla sua penna nel 2015 con l’amatissimo primo romanzo della serie “Il canto degli innocenti”.

Pluripremiato per i suoi scritti, Pulixi non perde occasione per rinnovare il suo legame con la Sardegna, sua terra d’origine e sfondo di alcuni dei suoi romanzi. Nei suoi ultimi lavori, grazie all’intrigante analisi psicologica dei personaggi, si addentra tra le pieghe di una realtà sempre più dolorosa, come quella del femminicidio, restituendo forti emozioni che incatenano i lettori al protagonista e alle sue indagini, tanto da lasciare col fiato sospeso, nell’attesa del prossimo caso.

Per la biblioteca sarà un onore ospitare l’autore Pulixi e permettere al suo pubblico di confrontarsi con lui scoprendo anche i retroscena dei suoi romanzi.

