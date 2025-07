Il 9 agosto Desulo ospita la quarta edizione di Trekking e Musica ad Alta Quota, l’evento che unisce la bellezza del trekking al tramonto con le emozioni della musica live a 1660 metri di altezza, tra le cime più suggestive della Sardegna. La manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale di Desulo e organizzata dall’associazione cultura Isula Eventi e Natura, offrirà un pomeriggio e una serata indimenticabili ai partecipanti, che saranno immersi nella natura incontaminata del Gennargentu.

Il programma della giornata: alle 17.40 partenza trekking dal Rifugio S’Arena (Sa Crista), alle 19.10 inizio concerto con Kessoncoda (percussioni e tastiere) e special guest Jasmine Myra (sax), che si esibiranno per la prima volta in Italia, alle 21.30 serata astronomica “A un passo dalle stelle” a 1600 m con l’astrofisica Barbara Leo. Durante la serata sarà possibile gustare ad alta quota una merenda con prodotti tipici e un calice di vino Mandrolisai. «Questo concerto, giunto alla quarta edizione, dimostra come si possano organizzare appuntamenti di assoluto livello in modo sostenibile, senza produrre emissioni e rifiuti - dice il sindaco Gian Cristian Melis -. Nel corso degli anni siamo riusciti ad ospitare artisti di grande livello, costruendo un gruppo di spettatori ormai fidelizzato, che cresce di edizione in edizione: importante è anche il lavoro che questo concerto riesce a generare, garantendo ad attività ricettive, ristoranti e agriturismi importanti ricadute».

La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per informazioni: isulaeventi@gmail.com, 379 2038483. L’iniziativa, voluta e sostenuto dal Comune di Desulo, dalla Fondazione di Sardegna, è organizzata dall’associazione cultura Isula Eventi e Natura con la collaborazione di realtà locali impegnate nella valorizzazione del territorio.

