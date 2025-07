Il cinema sardo d'autore approda al centro storico di Sassari grazie al festival “Abbàida! Cinema in Piazza Tola”, promosso da Aguaplano, sotto la direzione artistica del regista e sceneggiatore Sergio Scavio, in collaborazione con il Comune di Sassari, la Scuola Civica di Cinema di Sassari e gli esercenti di Piazza Tola. Tre le serate a ingresso gratuito, a partire dalle 21.30.

Si parte martedì con la proiezione, in anteprima regionale, di “L’Incidente” del regista sassarese Giuseppe Garau. Il film, girato interamente in pellicola 16 mm, vede nel cast Giulia Mazzarino, Anna Coppola, Toni Pandolfo, Nathalie Bernardi, Alice Dente, Elena Savio e Betani Mapunzo. L’opera ha recentemente concluso un tour nordamericano con notevole successo, portando a casa quattro prestigiosi premi: il Grand Jury Prize 2024 allo Slamdance Film Festival, il Best Narrative 2024 al Pendance Film Festival, il Best of World Cinema al Indy Film Fest 2024 e il Best Feature al Nòt Film Fest 2024.

Si prosegue il 6 agosto con “Il sogno dei pastori” di Tommaso Mannoni recentemente candidato ai nastri d’argento come miglior esordio alla regia. Interpretato da un cast d’eccezione, Fabio Fulco, Alessandro Gazale e Astrid Meloni.

Chiusura il 3 settembre con una serata dedicata interamente a quattro cortometraggi d’autore, in particolare “Squallida Novella” di Alessio Pintus, “Oplà” di Giulia Camba, “Fratelli” di Matteo Manunta e “Io ho paura”, realizzato dagli allievi del corso Fare Cinema 2025 della Scuola Civica di Cinema di Sassari.

© Riproduzione riservata