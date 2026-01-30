Promuovere la conoscenza e la tutela dei grifoni e dell’ecosistema nel quale vivono – legato alla tradizione zootecnica dell’isola e allo sviluppo dei carnai aziendali – attraverso la fotografia naturalistica. E' l'obiettivo de L’isola dei grifoni, il contest fotografico organizzato da LIFE Safe for Vultures assieme ad Afni Sardegna, l’Associazione dei fotografi naturalisti italiani.

Aperto sino al 28 febbraio, il concorso è aperto a tutti i maggiorenni, dilettanti e professionisti, di qualsiasi nazionalità. Sono esclusi i membri della giuria e i loro familiari di primo grado. La candidatura e la partecipazione potranno avvenire solo online.

Sono previste tre distinte categorie. La prima riguarda i grifoni nel loro ambiente naturale, la seconda i grifoni e l’uomo, la terza l’interazione tra i grifoni e altre specie. Saranno assegnati tre premi: al vincitore assoluto, che sarà individuato tra i vincitori di ciascuna categoria, andranno mille euro, ai primi classificati delle altre categorie 500 euro e ai secondi classificati 250 euro.

Ogni partecipante può inviare un massimo di cinque immagini, senza necessariamente concorrere per una sola categoria, purché scattate in Sardegna. Il fotografo dovrà anteporre la salvaguardia dei rapaci alla foto e assicurare di ridurre al minimo la perturbazione dell’ambiente naturale dove vivono i Grifoni, e rispettare rigorosamente le norme in tema di protezione della fauna che prevedono, tra le altre cose, il divieto di fotografare i nidi.

La cerimonia di premiazione si terrà il 18 aprile al Vivaio Campulongu, sede del Servizio Territoriale Forestas di Oristano.

