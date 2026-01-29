Sabato di premiazioni nella sede sociale dell’Associazione “La Sorgente”, in via Vittorio Bottego n. 5 a Sassari. Alle ore 10 si terrà la cerimonia di conferimento del Premio “Peppino Masala”, fondatore de “La Sorgente” e del “Polisoccorso Alghero”.

Il riconoscimento sarà assegnato alla volontaria Francesca Arcadu, che si è distinta per la sua costante attività a favore delle persone con disabilità, diventando un punto di riferimento per le iniziative solidali dell’associazione. Per le stesse motivazioni il premio sarà conferito anche al dott. Tonino Cocco, da tempo vicino alle attività sociali promosse dall’Associazione “La Sorgente”.

Nel corso della stessa cerimonia verrà inoltre consegnato un attestato di benemerenza al Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari, Fausto Tavera, in segno di riconoscenza per le sue numerose iniziative di solidarietà attiva e per la costante vicinanza dimostrata nei confronti de “La Sorgente” e del volontariato sociale, con particolare attenzione alle persone in stato di difficoltà e di indigenza.

Per volontà del Direttivo dell’Associazione “La Sorgente”, durante l’evento sarà anche festeggiata una volontaria centenaria, da sempre impegnata nelle problematiche sociali e testimonianza vivente dei valori fondanti del volontariato. La cerimonia, che si svolge con cadenza annuale tra Alghero e Sassari, vedrà la collaborazione e la partecipazione del “Polisoccorso Alghero”, a conferma dei profondi legami di affetto, stima e solidarietà che uniscono le due associazioni.

