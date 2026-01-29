Il calore del blues a riscaldare una sera di fine gennaio nel capoluogo: venerdì 30 il Bflat ospita il concerto di uno dei più stimati bluesman italiani con la star Fabrizio Poggi, che fra canto e armonica viene accompagnato per l'occasione dai chitarristi Enrico Polverari e Gabriele Chiesa. L'appuntamento è al consueto indirizzo di via del Pozzetto 9 alle 21:30, in una settimana che vede il locale di Cagliari ospitare ben due eventi speciali di fila, con il trio di Andrea Pozza stasera.

Un bluesman italiano

Poggi è considerato una delle figure più autorevoli del blues europeo, che nella triplice veste di cantante, armonicista e autore è stato l'unico italiano nominato ai Grammy Awards 2018, oltre che candidato ai premi del genere Blues Music e Blues Blast Music, vincendo poi numerosi Jimi Award e il prestigioso Oscar Hohner Harmonicas. Membro della Recording Academy – incaricata di assegnare proprio i Grammy – è stato anche eletto artista dell'anno dalla nota rivista statunitense Bluebird Reviews.

Una carriera che conta tanti titoli insigniti quanti lavori discografici, con ben ventisei album all'attivo di cui molti incisi proprio negli Stati Uniti, in collaborazioni con vere e proprie leggende blues come Guy Davis, Charlie Musselwhite, Blind Boys of Alabama, John Hammond e molti altri: proprio con Davis, l'artista ha firmato alcuni album arrivati in cima alle classifiche di genere e candidati ancora una volta ai Grammy. Tra live sui palchi internazionali e lezioni al College of Music della Berklee, Poggi è anche il primo bluesman in assoluto a ricevere il Cavalierato al Merito dal Presidente.

Polverari e Chiesa

Polverari ha un'esperienza di lungo corso nella scena blues, come anche rock e roots nel Belpaese. Con il suo stile personalissimo, ha collaborato negli anni con numerosi artisti italiani internazionali, distinguendosi per il profondo amore e rispetto verso la tradizione musicale afroamericana. Versato musicista sia in sessione che dal vivo, dove con eleganza e incisività porta una diversa energia sul palco.

Chiesa è invece un giovane talento, con uno stile chitarristico basato sul fingerstyle e un grande interesse nel riadattamento in chiave acustica di brani contemporanei. Ispirandosi ai virtuosi del genere, unisce tecniche percussive sul corpo della chitarra alle melodie delle corde, fra classici blues, cantautorato tricolore e internazionale.

