Sette studentesse del liceo Gramsci Amaldi di Carbonia si sono classificate al secondo posto ai Giochi matematici regionali riservato alle squadre femminili. Sono arrivate immediatamente dietro all’istituto Fermi di Nuoro. Nel corso della gara regionale che si è svolta presso il liceo Alberti di Cagliari, le ragazze di varie classi (seconde, terze, quarte e quinte), hanno risolto 21 problemi di matematica molto complessi. Le protagoniste di questa esperienza e del risultato prestigioso, non nuovo per il liceo Gramsci Amaldi (che annovera gli indirizzi Scientifico, Classico, Linguistico e Sportivo), sono Gioia Potenza (quinta C) di Carbonia, Caterina Sarais (quinta B) di Carbonia, Maddalena Fiori (terza C) di Carbonia, Erica Masciali (seconda B) di Carbonia, Valeria Barlini e Ambra Pisu (quinta A) di Carbonia, Chiara Murroni (terza C) di Narcao.

