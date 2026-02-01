Un laboratorio educativo per scoprire il patrimonio archelogico di Porto Torres. L’iniziativa nasce dalla cooperativa della Memoria storica che gestisce le visite nei diversi siti archeologici e monumenti della città.

Educatori museali e guide turistiche stanno ultimando i preparativi e predisponendo i materiali didattici per accompagnare i partecipanti in un’esperienza coinvolgente di scavo archeologico simulato in ambientazione preistorica, ispirata e direttamente collegata all’area archeologica di Su Crucifissu Mannu, alla quale dedicano da anni attenzione, studio e impegno costante nella valorizzazione. I

l mestiere dell’archeologo, ambientato nella cornice delle domus de janas di Su Crucifissu, è solo una delle esperienze proposte nei servizi educativi, insieme ai laboratori tematici, alle attività narrative, ai percorsi di archeoastronomia e alle visite guidate nei luoghi della cultura. Ogni laboratorio- didattica attiva e partecipata, apprendimento, narrazione e metodo scientifico, valorizzazione del lavoro di gruppo, così come ogni visita guidata , nasce con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale accessibile, coinvolgente e significativo, aiutando ciascuno a leggere i luoghi, a porre domande, a sentirsi parte di una storia più grande.

