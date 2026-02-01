Su Crucifissu Mannu, scavo archeologico e laboratorio educativoEducatori museali e guide turistiche stanno ultimando i preparativi e predisponendo i materiali didattici per accompagnare i partecipanti in un’esperienza unica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un laboratorio educativo per scoprire il patrimonio archelogico di Porto Torres. L’iniziativa nasce dalla cooperativa della Memoria storica che gestisce le visite nei diversi siti archeologici e monumenti della città.
Educatori museali e guide turistiche stanno ultimando i preparativi e predisponendo i materiali didattici per accompagnare i partecipanti in un’esperienza coinvolgente di scavo archeologico simulato in ambientazione preistorica, ispirata e direttamente collegata all’area archeologica di Su Crucifissu Mannu, alla quale dedicano da anni attenzione, studio e impegno costante nella valorizzazione. I
l mestiere dell’archeologo, ambientato nella cornice delle domus de janas di Su Crucifissu, è solo una delle esperienze proposte nei servizi educativi, insieme ai laboratori tematici, alle attività narrative, ai percorsi di archeoastronomia e alle visite guidate nei luoghi della cultura. Ogni laboratorio- didattica attiva e partecipata, apprendimento, narrazione e metodo scientifico, valorizzazione del lavoro di gruppo, così come ogni visita guidata , nasce con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale accessibile, coinvolgente e significativo, aiutando ciascuno a leggere i luoghi, a porre domande, a sentirsi parte di una storia più grande.