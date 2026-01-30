Se n’è andato in una uggiosa giornata d’inverno il professor Dominick Salvatore, lui che era sempre entusiasta e amante della vita. Distinguished professor of Economics alla Fordham University di New York e professore Ordinario di Economia Politica alla Libera Università Mediterranea (LUM), scompare a 86 anni un luminare dell’economia, una figura accademica e un intellettuale di prim'ordine del panorama mondiale. Già consulente dell’ONU e della Banca mondiale, il prof. italoamericano ha avuto trascorsi anche in Sardegna, insegnando ai Master manageriali internazionali dell’Ailun di Nuoro per ben 18 anni dal 1992 al 2010.

Faceva parte della prestigiosa Faculty internazionale composta da accademici d’eccellenza, selezionati dal Professor Giulio Bolacchi direttore e coordinatore dei Master manageriali AILUN. Studioso raffinato e scrupoloso, Salvatore ha insegnato per tanti anni microeconomia, economia manageriale e struttura dei mercati, nei corsi post laurea AILUN formando centinaia di studenti Sardi e della Penisola verso un eccellente percorso accademico e manageriale.

Gli Alumni Ailun, organizzati nell'associazione omonima, lo ricordano come un pregevole insegnante, apprezzato per la sua verve, per il suo entusiasmo e la sua chiarezza nello spiegare concetti ostici. Era sempre disponibile al confronto e al dialogo con gli studenti: memorabili i suoi aneddoti e le sue esperienze di vita che condivideva piacevolmente.

