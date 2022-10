Apre domani alle 19 a Sinnai la 18esima edizione del Teatro italiano, proposta dall'Effimero meraviglioso.

Lo spettacolo di domani vedrà in scena la compagnia Teatri Molisani (Campobasso), che gestisce il teatro "Il loto", quest'anno definito dal Ministero della Cultura "il più bel piccolo Teatro d'Italia". In programma "Peer GynTrip”, tratto da Herik Ib, con adattamento e regia di Stefano Sabelli, con Eva Sabelli, Gianantonio Martinoni, Bianca Mastromonaco, Matteo Palazzo, Fabrizio Russo.

È la storia del simpatico perdigiorno che trascorre l’esistenza tra piaceri materiali e trovate fantastiche. Peer Gynt, spaccone e ribelle, bugiardo come Pinocchio e riluttante a crescere come Peter Pan, passa da una frottola all’altra, come da un’avventura all’altra. Trascorre la sua vita in un mondo dove fantasia e realtà finiscono per confondersi. Attraversa tutti gli stati e gli stadi della vita fra orge e baccanali, dall'America al Marocco, da Gibilterra all'Egitto, per ritornare, naufrago, nel Mare del Nord, suo paese natio che lo aveva cacciato.

Una favola moderna arricchita dai temi originali composti da Grieg, arrangiati ed eseguiti dal vivo anche attraverso campionature elettroniche e l’uso di strumenti etnici, come cornamuse e zampogne, che si intrecciano a temi moderni e alle canzoni di Califano ed Elvis Presley.

