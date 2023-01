Lo scrittore e giornalista Marcello Atzei, venerdì arà ospite dell’Università della terza età di Siniscola, dove verrà presentato il suo ultimo libro “Donne che pensano con gli occhi”.

L’autore di Baradili dialogherà con Pietro Aldo Carta e Mara Ladu, con riflessioni dedicate ad un opera che racchiude 33 racconti di genere che spaziano nell’universo femminile tra fini di ottimismo, ma anche con fini tragiche delle avventure umane in tinte rosa.

«Sarà bello avere come complice il nostro meraviglioso parterre - afferma il presidente dell’associazione culturale Antonio Murru - che segue sempre con entusiasmo e partecipazione le nostre attività e offrire a Marcello Atzeni una conoscenza diretta della nostra città e delle sue ricchezze di ogni tipo». L’appuntamento è fissato per le 17,30 nella sala convegni della fondazione Farris-Tedde di via Sassari.





© Riproduzione riservata