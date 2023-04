Parte da Silanus la prima tappa di incontri sulla tutela e valorizzazione dei beni archeologici, che interesserà tutti i comuni del Marghine. "Archeologia e turismo di comunità: un binomio ideale" è il tema dell'incontro dibattito, che si terrà nel paese sabato prossimo (inizio ore 16), nell'Auditorium "Giuseppe Fiori", promosso dall'amministrazione comunale, dall'associazione culturale "Salvamos Orolio, salvamos sos nuraghes" e dalla Pro loco.

L'incontro si articola in due fasi distinte, dedicate all'argomento del Turismo di Comunità, prendendo spunto dalla presentazione della tesi di laurea di Gabriele Nicelli, giovane di Macomer, neo laureato in gestione dei beni culturali e studente di archeologia dell'università di Sassari. L'incontro sarà dedicato anche al contributo degli esperti ed alle esperienze degli ospiti qualificati su diversi aspetti specifici dell'archeologia e delle attività connesse alle recenti indagini e metodologie di ricerca. Gli organizzatori auspicano l'avvio di un percorso di condivisione e di sensibilizzazione da portare avanti nei prossimi mesi, con tappe e momenti di incontro, in tutti i comuni del Marghine, proprio sulle importanti tematiche della tutela e valorizzazione dei beni archeologici.

Vi parteciperanno funzionari e rappresentanti della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Sassari e Nuoro, di Marcello Atzeni, docente di management dei beni culturali dell'università di Sassari, il neo laureato Gabriele Nicelli, Carla Coghe, laureata in gestione dei beni culturali, Elisabetta Uda, operatrice culturale Villa Piercy a Badde Salighes, Anna Depalmas, dell'università di Sassari, Marco Milanese, docente di archeologia medievale, Luigi Magnini, docente di telerilevamento e di preistoria e protostoria della scuola di specializzazione di Oristano.

