Per ora sembra un arrivederci. Il timore è che è possa essere un addio. La certezza è che l’associazione culturale “L’Isola delle Storie” «comunica che la prossima edizione del festival letterario si terrà a Gavoi dal 4 al 7 luglio 2024». Niente autori e letteratura, quindi, nell’estate del 2023, per una manifestazione nata nel 2004 e andata avanti senza interruzioni. Finora.



«Per quest’anno l’associazione continua l’attività di promozione alla lettura attraverso i laboratori e le mostre di illustrazione con le scuole del territorio, già programmati a partire dal mese di marzo», si legge in una nota. Il Festival, prosegue la spiegazione, «godrà di “un anno sabbatico”, un arco di tempo prezioso e necessario per l’associazione che desidera ritrovare energie, nuovi stimoli e una rinnovata vitalità».

Una notizia improvvisa. A chiusura dell’edizione del 2022, lo si può ancora leggere sul sito, era stato dato appuntamento all’anno successivo. Ma sono sopraggiunte condizioni che hanno portato allo stop.

«Queste componenti», come le nuove energie, «sono indispensabili per portare avanti un progetto culturale di ampio respiro come il festival letterario, sorretto in tutti questi anni dal volontariato dei soci, che nel tempo hanno creato un evento e un modello organizzativo imponente, che richiede continuo impegno, immensa dedizione ed enormi responsabilità».

Il direttore artistico Marcello Fois preferisce non aggiungere ulteriori dichiarazioni rispetto a un comunicato che, sostiene, è abbastanza chiaro e esaustivo.

