Due paesi con due pozzi sacri, Settimo San Pietro e Genoni, si incontreranno domani e domenica in una sorta di gemellaggio culturale nuragico nel contesto di due giornate previste nell’ambito dell’evento “Sorgenti di pietra”.

Due monumenti straordinari, il Pozzo Sacro di Santu Antine a Genoni e il Tempio a Pozzo di Cuccuru Nuraxi a Settimo San Pietro, saranno protagonisti di questo gemellaggio archeologico. Le due giornate metteranno in risalto la centralità dell'acqua nella spiritualità e nell'architettura del passato, attraverso incontri con esperti e visite guidate. L’evento vede coinvolti il CEAS del Comune di Genoni e l’Associazione Archeoculturale Jenna Arcana di Settimo San Pietro.

«Sarà - si legge in un comunicato - un’esperienza immersiva che celebra l'acqua sacra e la maestria degli antichi costruttori della Sardegna nuragica. L’evento, patrocinato dal Comune di Genoni e dal Comune di Settimo San Pietro, vedrà la presenza delle due Amministrazioni Comunali e avrà due madrine d’eccezione: le funzionarie responsabili della soprintendenza, Gianfranca Salis per il pozzo di Santu Antine e Sabrina Cisci per il tempio a pozzo di Cuccuru Nuraxi.

Il programma prevede per domani, sabato, la visita al Museo PARC, Santu Antine, di Genoni alle 15 e la visita all'Arca del Tempo, via Alagon 37, a Settimo San Pietro alla stessa ora.

© Riproduzione riservata