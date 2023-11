Il Comune di Settimo aderisce come lo scorso anno, al “Promemoria Auschwitz Sardegna 2024”, un progetto di educazione alla cittadinanza europea. Una esperienza che interesserà quattro giovani tra i 18 e i 25 anni residenti in paese. Per loro, è previsto un percorso di formazione e una esperienza di viaggio verso l'ex campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il quartiere e l’ex ghetto ebraico di Cracovia in Polonia. Da fissare la data del viaggio che potrebbe comunque essere a inizio febbraio prossimo. Le domande di adesione dovranno essere presentate entro il 25 novembre: la scelta dei quattro giovani sarà fatta attraverso una selezione.

Il progetto è proposto dalle associazioni “Deina Aps” e “Arci Sardegna Aps”, in collaborazione col Comune di Settimo San Pietro.

L’obiettivo è quello di formare una partecipazione libera, critica e consapevole, attraverso la riflessione. Il prossimo 16 novembre alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Comune, i ragazzi che hanno già vissuto questa esperienza, racconteranno al pubblico presente le loro sensazioni e ciò che hanno imparato durante il viaggio della memoria.

Raffaele Serreli

