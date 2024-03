Lunedì 25 marzo, dalle ore 7, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, si ripeterà, con rito immutato, il Lunissanti, suggestivo appuntamento di fede e tradizione, unico al mondo, che apre i riti della Settimana Santa.

La processione affonda la sua storia nel passato medievale della città e si svolge, da secoli, con lo stesso programma: partenza all'alba, arrivo a Tergu in tarda mattinata, ripartenza dalla basilica di Nostra Signora di Tergu nel primo pomeriggio e ritorno in Città per la processione notturna a nel centro storico.

Assistere al Lunissanti significa immergersi in un'atmosfera di profonda spiritualità e rivivere un'epoca passata. La teatralità dei gesti e la solennità della processione rievocano la passione di Cristo e rafforzano la fede dei partecipanti. Un evento molto sentito per chi desidera vivere un'esperienza unica e ricca di significato. Un'occasione per conoscere la storia e le tradizioni di Castelsardo caratterizzate da una profonda religiosità.

