Il Museo della Tonnara di Stintino (MuT) si appresta a inaugurare un settembre ricco di eventi culturali, aprendo le sue porte a una varietà di esperienze che intrecciano arte, musica, cinema e dibattiti di rilevanza sociale e accademica. Dopo i due corsi formativi dedicati alle professioniste e ai professionisti dell’informazione, in programma il 3 settembre, dal 4 al 7 l’evento la “GenS. Gender Studies Week” offre una settimana di riflessioni e studi sulle asimmetrie di potere e ideologie di classe attraverso una lente di genere.

Questo simposio vede la partecipazione di accademici e accademiche di fama internazionale, in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Comune di Stintino e l’Università di Sassari, e promette di essere un fulcro di scambio culturale e intellettuale. Martedì 10 settembre (ore 19): “Musica d’Estate a Stintino” risuonerà nella serata con l’esibizione del Klaviol Trio. Questo evento unisce le melodie del clarinetto, violino e pianoforte in un viaggio musicale che attraversa teatro, cinema e influenze culturali diverse, con i talenti di Gianbattista Ciliberti, Flavio Maddonni e Piero Rotolo. Il 14 e 15 settembre (ore18) la trentesima edizione di “Visioni Sarde” illumina il panorama cinematografico della Sardegna.

Questa rassegna, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission e la Cineteca di Bologna, è un’esplorazione del cinema sardo di qualità, presentata dal regista Sergio Scavio. Domenica 22 settembre (11-13, 16-20): Durante la “Giornata Nazionale dei Piccoli Musei”, il MuT celebra la sua identità unica come custode della storia e della cultura marittima. Un’opportunità per scoprire le collezioni permanenti e le attività speciali in un contesto festivo e inclusivo.

© Riproduzione riservata