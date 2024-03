Tutto pronto, dopo mesi di preparativi, per la Setmana Santa a l’Alguer, che prenderà il via il 22 marzo catapultando la città in uno dei momenti più identitari e intimi della sua tradizione.

Oltre alla Banda Dalerci saranno 17 i cori che partecipano agli eventi, 8 algheresi e 9 sardi, provenienti da diversi paesi.

I lampioni del centro storico, intanto, sono già stati ricoperti con i caratteristici drappi rossi che rendono l’atmosfera ancora più suggestiva e accompagnano le processioni nel loro lungo percorso tra le vie della città.

Oggi la presentazione nei dettagli, al Quarter, con il sindaco Mario Conoci, don Angelo Cocco della Diocesi Alghero-Bosa, don Giampiero Piras governatore della Confraternita della Misercordia, Alessandro Cocco assessore al Turismo, Maria Giovanna Fara della Fondazione Alghero e Mario Peretto dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore Costantino. Con loro gli alunni e gli insegnanti che firmano l'immagine dell'edizione 2024 della Setmana Santa con in testa "l'Amor et Passio Domini" di Adriana Caria, classe 5A.

