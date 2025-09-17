L'interesse per l'inconsueto, l'originale, il reietto caratterizza il prossimo percorso artistico negli spazi temporanei del Museo archeologico Domu Nosta (Madn) di Senorbì. Sabato 20 settembre, alle 18 si terrà l’inaugurazione della personale pittorica di Nicola Cioglia “Segno e ironia nell’arte”.

Presentazione a cura di Marcella Serreli, storica dell'Arte, già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari. «Dotato di una solida preparazione artistica che riconosce in Goya e Picasso motivi di grande ispirazione, Nicola Cioglia si impone nel panorama dell’arte contemporanea per la sua capacità di rappresentare il mondo circostante con forza, ironia ed estremo realismo - dice Elisabetta Frau, direttrice del Museo e del parco archeologico Monte Luna -. Il tratto consistente, le linee agili e contorte mettono a nudo la complessità esistenziale del genere umano, senza tralasciare l’attenzione verso quello animale. Un percorso che sorprende e che, ancora una volta, ci permette di considerare l'arte come forma sublime dell'esistenza, oltre il tempo e lo spazio».

Al termine della serata di inaugurazione ci sarà un brindisi con i migliori vini della Cantina Trexenta. La mostra del giovane artista potrà essere visita dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, nel museo di via Scaledda 1.

