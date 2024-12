Feste natalizie all’insegna della musica gospel nel comune di Sennori. Venerdì 28 dicembre alle ore 21, presso l’Auditorium del centro culturale A. Pazzola è in programma il concerto di Natale del coro “Tell Thee Gospel”. Una serata di magia, musica, armonia, in cui il gruppo gospel incanterà con lo spettacolo ‘The Dream’, Il Sogno.

Undici gli esponenti del coro reduci da un tour musicale che li ha portati nelle migliori piazze d’Italia. Diretti dalla maestra Sandra Quidacciolu si esibiranno in un viaggio musicale, un percorso che esplorerà i temi della pace, dell’unità e della diversità culturale.

Il Tell Thee Gospel Choir, noto per la sua energia e passione, si esibirà in un repertorio ricco di melodie coinvolgenti e testi che toccano il cuore. La serata non sarà solo un’occasione per ascoltare buona musica, brani gospel tradizionali e moderni, ma anche un momento di riflessione su come la musica possa fungere da ponte tra le diverse esperienze di vita, promuovendo un messaggio di speranza e unità.

