Sarà la musica raffinata e inebriante di Lori Goldston ad aprire le anteprime del Cabudanne de sos Poetas 2026.

Appuntamento da non mancare domani, mercoledì 13 maggio, con la violoncellista di Seattle che darà saggio delle sue evoluzioni melodiche a sa Domo de sa Poesia, alle 18.30.

Lori Goldston è una artista poliedrica: non solo virtuosa del violoncello ma anche compositrice, scrittrice e produttrice, nonché insegnante. Il suo è un sound elegante, ricco di sfumature, alla ricerca continua di contaminazioni. Musicista, studiosa infaticabile e brillante performer, che vanta tante collaborazioni con il gotha della musica internazionale, tra cui David Byrne e i Nirvana.

L’appuntamento è organizzato da Perda Sonadora con la collaborazione di Alter Events Crew, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, Regione, quindi Institut Ramon Llull, partnership: Cellino e Mussura. Ingresso libero e gratuito.

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